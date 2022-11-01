Власти Японии вводят режим экономии электроэнергии и призывают граждан к помощи

Новости Японии. В стране введут режим экономии электроэнергии. Он будет действовать с 1 декабря 2022 года до апреля 2023-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стали опасения властей о дефиците энергии в стране. Помимо этого, рассчитывают в Минэкономики торговли и промышленности и на добровольную помощь граждан. По словам главы ведомства, скоро с официальным обращением к ним выступят члены правительства. Кроме того, в Японии готовятся к перезапуску электростанций, работа которых ранее была остановлена, и закупке дополнительных объемов топлива.