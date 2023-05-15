У Эрдогана 49,35% голосов. 28 мая в Турции пройдёт второй тур президентских выборов

Новости Турции. В Турции пройдет второй тур президентских выборов. Действующий глава государства после подсчета всех голосов набрал 49,35 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для избрания на должность один из кандидатов должен был набрать не менее 50 % плюс один голос. Так что все решится 28 мая. Во второй тур вышел, помимо Реджепа Эрдогана, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. А вот альянс во главе с партией Эрдогана получил большинство мест в турецком парламенте.