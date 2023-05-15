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У Эрдогана 49,35% голосов. 28 мая в Турции пройдёт второй тур президентских выборов

15 мая 2023 10:30
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Новости Турции. В Турции пройдет второй тур президентских выборов. Действующий глава государства после подсчета всех голосов набрал 49,35 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

У Эрдогана 49,35% голосов. 28 мая в Турции пройдёт второй тур президентских выборов-1

Для избрания на должность один из кандидатов должен был набрать не менее 50 % плюс один голос. Так что все решится 28 мая. Во второй тур вышел, помимо Реджепа Эрдогана, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. А вот альянс во главе с партией Эрдогана получил большинство мест в турецком парламенте. 

У Эрдогана 49,35% голосов. 28 мая в Турции пройдёт второй тур президентских выборов-4

Выборы в национальное собрание Турции также прошли накануне, 14 мая.  

# Выборы # Реджеп Тайип Эрдоган # Кемаль Кылычдароглу # Новости Турции # Фотофакт

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