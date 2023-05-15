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Ширрефф: Украине не хватит одного контрнаступления

15 мая 2023 10:23
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Украине может потребоваться несколько масштабных наступлений, чтобы достичь своих целей, пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего британского генерала Ричарда Ширреффа. Он занимал три года пост заместителя главнокомандующего войсками НАТО в Европе.

Ширрефф также отметил, что для осуществления этих действий потребуется значительное количество времени и ресурсов, включая поставки снаряжения, обучение персонала и помощь со стороны стран-союзников. Ширрефф критикует Запад за недостаточное снабжение Украины вооружениями с самого начала конфликта. 

Ранее МИД РФ заявил, что Украина является инструментом Запада, который требует продолжения наступательных действий и оккупации российских регионов, несмотря на возможные жертвы среди мирного населения.

# Международная политика

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