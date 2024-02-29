Прямой эфир

У Байдена врачи нашли ряд заболеваний

29 февраля 2024 08:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У американского президента Джо Байдена есть ряд заболеваний, включая апноэ во сне, гиперлипидемию, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит, согласно медицинскому отчету. Об этом пишет РИА Новости.

У Байдена было обнаружено «обструктивное апноэ сна», что приводит к ухудшению памяти и производительности. Травмы у него также вызваны спинным артритом, повышенным уровнем липидемии и гастроэзофагеальным рефлюксом. Черепные нервы и вестибулярная система Байдена в порядке, тремор, бледность, цианоз или отек отсутствуют.

 

# Международная политика # Джо Байден

Другие новости рубрики

Все новости
«Роскосмос»: На борту МКС произошла утечка воздуха
29 февраля 2024 08:14

«Роскосмос»: На борту МКС произошла утечка воздуха

Турция предложила Украине и РФ площадку для переговоров
29 февраля 2024 07:55

Турция предложила Украине и РФ площадку для переговоров

В Конгрессе США согласовали меры по финансированию правительства
29 февраля 2024 07:35

В Конгрессе США согласовали меры по финансированию правительства