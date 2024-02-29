У Байдена врачи нашли ряд заболеваний

У американского президента Джо Байдена есть ряд заболеваний, включая апноэ во сне, гиперлипидемию, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит, согласно медицинскому отчету. Об этом пишет РИА Новости.

У Байдена было обнаружено «обструктивное апноэ сна», что приводит к ухудшению памяти и производительности. Травмы у него также вызваны спинным артритом, повышенным уровнем липидемии и гастроэзофагеальным рефлюксом. Черепные нервы и вестибулярная система Байдена в порядке, тремор, бледность, цианоз или отек отсутствуют.