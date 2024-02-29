Турция предложила Украине и РФ площадку для переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна готова вновь стать местом переговоров между Украиной и Россией. Об этом пишет ТАСС.



Он поддержал мирный план, который предложил украинский лидер, и уверен, что в переговорах должны принимать участие обе стороны. Эрдоган также надеется, что с помощью дипломатии и диалога удастся положить конец конфликту.

Совместно с ООН Турция занимается разработкой нормативной базы для обеспечения безопасности морской навигации в Черном море. Эрдоган отметил важность черноморской инициативы по зерну и готовность Анкары играть ведущую роль в деле обеспечения продовольственной безопасности в соответствии с планом Зеленского.