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Турция предложила Украине и РФ площадку для переговоров

29 февраля 2024 07:55
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна готова вновь стать местом переговоров между Украиной и Россией. Об этом пишет ТАСС.
 
Он поддержал мирный план, который предложил украинский лидер, и уверен, что в переговорах должны принимать участие обе стороны. Эрдоган также надеется, что с помощью дипломатии и диалога удастся положить конец конфликту.

Совместно с ООН Турция занимается разработкой нормативной базы для обеспечения безопасности морской навигации в Черном море. Эрдоган отметил важность черноморской инициативы по зерну и готовность Анкары играть ведущую роль в деле обеспечения продовольственной безопасности в соответствии с планом Зеленского.

# Международная политика

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