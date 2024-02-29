«Роскосмос»: На борту МКС произошла утечка воздуха

В «Роскосмосе» подтвердили сведения о зарегистрированной утечке воздуха на Международной космической станции. Об этом пишет РИА Новости.

Члены экипажа МКС регулярно проводят поиски и устраняют места вероятной утечки, а получаемые данные анализируют специалисты. Уточняется, протечка не несет угрозы для экипажа и станции.

Из-за устарелости конструкций станции экипажу приходиться много времени тратить на ремонт. В 2019 году в модуле «Звезда» была выявлена утечка воздуха, которая затем была устранена. Официальных сообщений о новой утечке с тех пор не поступало.