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«Роскосмос»: На борту МКС произошла утечка воздуха

29 февраля 2024 08:14
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В «Роскосмосе» подтвердили сведения о зарегистрированной утечке воздуха на Международной космической станции. Об этом пишет РИА Новости.

Члены экипажа МКС регулярно проводят поиски и устраняют места вероятной утечки, а получаемые данные анализируют специалисты. Уточняется, протечка не несет угрозы для экипажа и станции.

Из-за устарелости конструкций станции экипажу приходиться много времени тратить на ремонт. В 2019 году в модуле «Звезда» была выявлена утечка воздуха, которая затем была устранена. Официальных сообщений о новой утечке с тех пор не поступало.

# Наука

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