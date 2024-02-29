В Конгрессе США согласовали меры по финансированию правительства

Лидеры партий в Конгрессе США договорились о бюджете, чтобы избежать остановки работы правительства. Об этом пишет РИА Новости.

Они собираются проголосовать за продление краткосрочного финансирования, а потом за утверждение полноценного бюджета.

Они также договорились о шести законодательных актах, которые предусматривают выделение средств на нужды различных сфер деятельности правительства, включая область науки, торговлю, энергетику и транспорт. Этот пакет должнен быть принят до 8 марта.

Ранее спикер Палаты представителей и лидер демократического большинства в Сенате пришли к соглашению о выделении 1,66 триллиона долларов на финансирование правительственных нужд на весь 2024 финансовый год. Тем не менее из-за ограниченности во времени для принятия всеобъемлющего бюджета законодатели были вынуждены принять временное решение.