«Эти яйца из Украины?» Как санкции ЕС ударили по ценам на продукты в Европе

ЕС опубликовал пятый пакет санкций против России. Некоторые ограничения затронули и нашу страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Государства Европейского Союза прекратили пропуск автотранспорта, зарегистрированного в Беларуси и в России. Но, как показывает практика, ограничения, введенные против нас, бьют по их инициаторам. И цена за санкции все выше и выше.

Кроме этого, в Литве с прилавков пропали сода, уксус, соль и подсолнечное масло. Неприятно удивляет еще и стоимость товаров. В среднем по ЕС цены выросли на 31 %. Лидер в этом списке – Ирландия, где стоимость увеличилась на 63 %. Это данные Евростата. FAO в свою очередь подсчитала, что мировые цены на продовольствие достигли рекорда. Вместе с газом Европа решила отказаться и от российского угля. Ограничения вступят в силу в августе 2022 года.