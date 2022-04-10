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«Эти яйца из Украины?» Как санкции ЕС ударили по ценам на продукты в Европе

10 апреля 2022 17:02
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ЕС опубликовал пятый пакет санкций против России. Некоторые ограничения затронули и нашу страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Государства Европейского Союза прекратили пропуск автотранспорта, зарегистрированного в Беларуси и в России. Но, как показывает практика, ограничения, введенные против нас, бьют по их инициаторам. И цена за санкции все выше и выше.

«Эти яйца из Украины?» Как санкции ЕС ударили по ценам на продукты в Европе-1

Гребаные 8 долларов? Эти яйца из Украины?

Такое возмущение испытывают и европейцы, приходя в магазины. Пасха не за горами. Похоже, главный атрибут праздника – яйца – могут просадить семейный бюджет.

«Эти яйца из Украины?» Как санкции ЕС ударили по ценам на продукты в Европе-4

Кроме этого, в Литве с прилавков пропали сода, уксус, соль и подсолнечное масло. Неприятно удивляет еще и стоимость товаров. В среднем по ЕС цены выросли на 31 %. Лидер в этом списке – Ирландия, где стоимость увеличилась на 63 %. Это данные Евростата. FAO в свою очередь подсчитала, что мировые цены на продовольствие достигли рекорда. Вместе с газом Европа решила отказаться и от российского угля. Ограничения вступят в силу в августе 2022 года.

# Санкции # Ольга Коршун # Фотофакт

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