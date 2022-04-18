С бедностью столкнутся 260 миллионов человек во всём мире. Как влияют на мировую экономику антироссийские санкции?

Число людей по всей планете, которые впервые окажутся за чертой бедности, в 2022 году сопоставимо населению Германии, Франции, Великобритании и Испании вместе взятых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 260 миллионов человек столкнутся с нищетой, говорится в докладе международная организация Oxfam.

Наиболее тяжелая обстановка в Восточной Африке и Сирии. Как заявили в ООН, на грани голода оказались более одного миллиарда 700 миллионов человек. Основными причинами продовольственной катастрофы эксперты называют пандемию COVID-19, российско-украинский конфликт и экологическую обстановку. Сопутствующими факторами стали повышение мировых цен на продовольствие и сырье. И согласно прогнозам, ситуация будет только ухудшаться.