С бедностью столкнутся 260 миллионов человек во всём мире. Как влияют на мировую экономику антироссийские санкции?
Число людей по всей планете, которые впервые окажутся за чертой бедности, в 2022 году сопоставимо населению Германии, Франции, Великобритании и Испании вместе взятых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 260 миллионов человек столкнутся с нищетой, говорится в докладе международная организация Oxfam.
Наиболее тяжелая обстановка в Восточной Африке и Сирии. Как заявили в ООН, на грани голода оказались более одного миллиарда 700 миллионов человек. Основными причинами продовольственной катастрофы эксперты называют пандемию COVID-19, российско-украинский конфликт и экологическую обстановку. Сопутствующими факторами стали повышение мировых цен на продовольствие и сырье. И согласно прогнозам, ситуация будет только ухудшаться.
Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ:
За последние семь недель мир пережил второй крупный кризис после пандемии. Это может свести на нет большую часть прогресса, которого мы достигли за последние два года, во время борьбы с COVID. Добавьте к этому растущую угрозу раскола мира на геополитические и экономические блоки. В мире, где пандемия может обойти весь земной шар за несколько дней и отразиться на нем годами, где выбросы в любом месте означают повсеместное повышение уровня моря, в таком мире самое важное – это сотрудничество. Единственным эффективным средством от всех этих рисков является международное сотрудничество. Это наша единственная надежда на более справедливое и устойчивое будущее.
Сейчас ситуация быстрее всего ухудшается в Европе. Так, годовая инфляция в Литве составила почти 16 %. В большей степени это связано с повышением цен на топливо, электроэнергию, газ и продовольствие. Все, что теперь запрещено покупать у России на фоне западных санкций. Инициаторами которых были именно страны Балтии.
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