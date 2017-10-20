У актера Владимира Этуша похитили 28 миллионов рублей: возбуждено уголовное дело

Новости России. По факту хищения денег у актера Владимира Этуша возбуждено уголовное дело.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ, уголовное дело возбуждено по статье мошенничество в отношении 59-летнего мужчины.

По информации СМИ, подозреваемый похитил у Народного артиста СССР Владимира Этуша 28 миллионов рублей. Мужчина пообещал вложить крупную сумму в швейцарский банк на выгодных условиях.

Владимиру Этушу сейчас 95 лет. Он участник Великой Отечественной войны. Актер более 70 лет играет в театре и снимается в кино. Среди самых известных работ актера роли в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев», «Приключения Буратино», «Кавказская пленница».ъ

Знаменитый актер уже не в первый раз становится жертвой мошенников.