Прямой эфир

У актера Владимира Этуша похитили 28 миллионов рублей: возбуждено уголовное дело

20 октября 2017 09:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. По факту хищения денег у актера Владимира Этуша возбуждено уголовное дело.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ, уголовное дело возбуждено по статье мошенничество в отношении 59-летнего мужчины.

По информации СМИ, подозреваемый похитил у Народного артиста СССР Владимира Этуша 28 миллионов рублей. Мужчина пообещал вложить крупную сумму в швейцарский банк на выгодных условиях.

Владимиру Этушу сейчас 95 лет. Он участник Великой Отечественной войны. Актер более 70 лет играет в театре и снимается в кино. Среди самых известных работ актера роли в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев», «Приключения Буратино», «Кавказская пленница».ъ

Знаменитый актер уже не в первый раз становится жертвой мошенников. 

Несколько лет назад мошенник чуть не оставил семью Владимира Этуша без крыши над головой (подробности здесь).

# Мошенничество # Фотофакт # Владимир Этуш

Другие новости рубрики

Все новости
Предвыборный штаб партии «Грузинская мечта» подвергся вооруженному нападению накануне муниципальных выборов
20 октября 2017 09:12

Предвыборный штаб партии «Грузинская мечта» подвергся вооруженному нападению накануне муниципальных выборов

В индийском штате Тамилнад обрушилось здание транспортного депо
20 октября 2017 09:03

В индийском штате Тамилнад обрушилось здание транспортного депо

В результате масштабного наводнения в Филиппинах 12 тысяч жителей покинули свои дома
20 октября 2017 08:35

В результате масштабного наводнения в Филиппинах 12 тысяч жителей покинули свои дома