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В индийском штате Тамилнад обрушилось здание транспортного депо

20 октября 2017 09:03
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Новости Индии. Чрезвычайное происшествие в индийском штате Тамилнад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В индийском штате Тамилнад обрушилось здание транспортного депо-1

 Не менее 8 человек погибли при обрушении здания транспортного депо. Ещё трое доставлены в ближайшую больницу с серьёзными травмами. Среди жертв и пострадавших – водители и кондукторы автобусов, которые отдыхали после смены.

В индийском штате Тамилнад обрушилось здание транспортного депо-3

Установить точные причины происшествия предстоит специалистам. Однако сообщается, что строение было возведено более 60 лет назад, а в последние несколько дней шли сильные ливни, которые могли повлиять на состояние здания.

В индийском штате Тамилнад обрушилось здание транспортного депо-5

# Фотофакт # Обрушение дома

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