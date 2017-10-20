В индийском штате Тамилнад обрушилось здание транспортного депо

Новости Индии. Чрезвычайное происшествие в индийском штате Тамилнад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не менее 8 человек погибли при обрушении здания транспортного депо. Ещё трое доставлены в ближайшую больницу с серьёзными травмами. Среди жертв и пострадавших – водители и кондукторы автобусов, которые отдыхали после смены.