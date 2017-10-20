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В результате масштабного наводнения в Филиппинах 12 тысяч жителей покинули свои дома

20 октября 2017 08:35
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Новости Филиппин. К событиям в мире. Около 12 тысяч филиппинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за сильнейшего наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В результате масштабного наводнения в Филиппинах 12 тысяч жителей покинули свои дома-1

Людей временно заселяют в общественные здания. На данный момент известно, как минимум, об одном погибшем.

В результате масштабного наводнения в Филиппинах 12 тысяч жителей покинули свои дома-3

Стихия уничтожила не менее 200 построек. Пострадало и сельское хозяйство: затоплены рисовые поля. Закрыты также местные школы.

В результате масштабного наводнения в Филиппинах 12 тысяч жителей покинули свои дома-5

Масштабные наводнения вызваны проливными дождями, которые прошли в регионе 15-16-го октября.   

В результате масштабного наводнения в Филиппинах 12 тысяч жителей покинули свои дома-7

# Наводнение # Фотофакт

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