В результате масштабного наводнения в Филиппинах 12 тысяч жителей покинули свои дома

Новости Филиппин. К событиям в мире. Около 12 тысяч филиппинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за сильнейшего наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Филиппин. К событиям в мире. Около 12 тысяч филиппинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за сильнейшего наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Людей временно заселяют в общественные здания. На данный момент известно, как минимум, об одном погибшем.
Стихия уничтожила не менее 200 построек. Пострадало и сельское хозяйство: затоплены рисовые поля. Закрыты также местные школы.
Масштабные наводнения вызваны проливными дождями, которые прошли в регионе 15-16-го октября.