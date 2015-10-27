Мошенник оставил семью 93-летнего Владимира Этуша без крыши над головой

Новости России. Семья актера Владимира Этуша стала жертвой ремонтника-мошенника. Как сообщают российские издания, Владимир Абрамович оказался практически на улице из-за неудачного ремонта.



Знаменитый актер и ветеран Великой Отечественной войны прошел курс лечения в кардиологическом отделении больницы и до сих пор остается в палате – но не потому, что врачи его не выписывают, а потому, что идти ему некуда.





Владимир Этуш с супругой

Как рассказала порталу Super жена 93-летнего актера Елена, они с супругом решили сделать ремонт и заплатили подрядчику более полумиллиона рублей. Он, в свою очередь, скрылся с деньгами и перестал отвечать на звонки.



Городская квартира Этуша на данный момент не пригодна для проживания из-за строительного мусора и раскуроченных стен, а жить в загородном доме – вдали от медицинской помощи – Этушу не позволяет состояние здоровья.

Елена, супруга Владимира Этуша (порталу Super):

Он (подрядчик) сказал, что первым делом сделает ванну и туалет, так как это грязные работы. Проходит время, мы прилетаем домой и видим, что в туалете сбита вся плитка и обтянута плёнкой, но в квартире ничего не сделано, только поклеены две спальни. Мы очень удивились. Жить в этой квартире было нельзя, и мы уехали на дачу. Араик Леонидович снова посылал нам план того, что нужно купить. В связи с тем что мы находились за городом, проверить никак не могли. Прошло еще 26 дней, по истечении которых мы опять приехали в квартиру, но там ничего не сдвинулось с мёртвой точки. Нам с 93-летним Владимиром Абрамовичем пришлось жить в театре, потому что подрядчик пообещал закончить всё через неделю. В квартире не поменялось ничего!

Мужчина воспользовался тем, что семья Владимира Этуша не имела возможности контролировать каждый шаг подрядчика из-за болезни актёра.

Владимир Абрамович тяжело переживает случившееся.

Общение с подрядчиком взял на себя адвокат семьи, мошенник пока на связь не выходит. Будут ли супруги обращаться в правоохранительные органы, пока не известно.