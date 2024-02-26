Тысячи человек вынуждены покинуть свои дома на юге Австралии из-за пожаров в экосистемах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тысячи человек вынуждены покинуть свои дома на юге Австралии из-за пожаров в экосистемах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огонь перешел на эвкалиптовые леса. Местные власти проводят эвакуацию. Очаги пытаются ликвидировать с воздуха: ежедневно сбрасывают сотни тонн воды. Причинами возгораний стали засуха и высокие температуры. По заявлению пожарной службы штата Виктория, пока ситуация остается нестабильной. Вероятно появление новых очагов.