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Тысячи человек вынуждены покинуть свои дома на юге Австралии из-за пожаров

26 февраля 2024 03:37
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Тысячи человек вынуждены покинуть свои дома на юге Австралии из-за пожаров в экосистемах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи человек вынуждены покинуть свои дома на юге Австралии из-за пожаров-1

Огонь перешел на эвкалиптовые леса. Местные власти проводят эвакуацию. Очаги пытаются ликвидировать с воздуха: ежедневно сбрасывают сотни тонн воды. Причинами возгораний стали засуха и высокие температуры. По заявлению пожарной службы штата Виктория, пока ситуация остается нестабильной. Вероятно появление новых очагов.

# Пожар # Новости Австралии

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