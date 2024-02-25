Гигин: Залужного убрали не только за политику. Он провалил контрнаступление – это прямая вина, что бы он ни говорил

Вадим Гигин, директор Национальной библиотеки Беларуси:

Залужного сняли не только за политику. Давайте прямо скажем: Залужный главнокомандовал украинскими Вооруженными силами, которые провалили наступательную операцию. Главнокомандующим был Залужный. Поражение украинских ВС летом-осенью 2023 года носит катастрофический характер. Были уничтожены как минимум два ударных корпуса, подготавливаемые на протяжении нескольких месяцев. В ходе этого провального контрнаступления были сточены военно-технические поставки, в том числе танки, артиллерия, которые копились в течение всей зимы – весны 2022-2023 годов. Для подготовки. Это вина Залужного, прямая вина. Чтобы он там ни говорил, чтобы он ни рассказывал.

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