Житель Угледара Виктор рассказал, что в городе подразделения ВСУ устраивали между собой перестрелки ради получения дополнительных платежей – «боевого довольствия». Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, такие случаи были распространены.
Житель Угледара Виктор рассказал, что в городе подразделения ВСУ устраивали между собой перестрелки ради получения дополнительных платежей – «боевого довольствия». Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, такие случаи были распространены.
Фото: pixabay
Виктор рассказал также о реакции чешского корреспондента, который, выяснив, что обе стороны в перестрелке принадлежат Украине, выразил недоумение.
3 октября 2024 года Министерство обороны России сообщило об операции по взятию Угледара войсками группы «Восток».