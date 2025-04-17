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ВСУ стреляли в Угледаре друг в друга, чтобы получать «боевые»

17 апреля 2025 08:03
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Житель Угледара Виктор рассказал, что в городе подразделения ВСУ устраивали между собой перестрелки ради получения дополнительных платежей – «боевого довольствия». Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, такие случаи были распространены.

ВСУ стреляли в Угледаре друг в друга, чтобы получать «боевые»-1

Фото: pixabay

Виктор рассказал также о реакции чешского корреспондента, который, выяснив, что обе стороны в перестрелке принадлежат Украине, выразил недоумение.

3 октября 2024 года Министерство обороны России сообщило об операции по взятию Угледара войсками группы «Восток».

# Армия

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