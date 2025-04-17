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Над регионами РФ за ночь уничтожили более 70 украинских БПЛА

17 апреля 2025 08:08
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За ночь российские системы ПВО в шести регионах уничтожили 71 БПЛА: 49 в Курской области, по 7 в Орловской и Рязанской областях, 4 в Брянской, 3 во Владимирской и 1 в Тульской областях. Об этом пишет ТАСС.

Над регионами РФ за ночь уничтожили более 70 украинских БПЛА-1

Фото: pixabay

По сообщениям губернаторов Рязанской, Орловской и Брянской областей, жертв и разрушений нет.

# Оружие и боеприпасы

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