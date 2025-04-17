Над регионами РФ за ночь уничтожили более 70 украинских БПЛА

За ночь российские системы ПВО в шести регионах уничтожили 71 БПЛА: 49 в Курской области, по 7 в Орловской и Рязанской областях, 4 в Брянской, 3 во Владимирской и 1 в Тульской областях. Об этом пишет ТАСС.