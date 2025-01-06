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Премьер-министр Канады готовится объявить об отставке

06 января 2025 16:49
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Досрочные выборы ждут жителей Запада. Преждевременная отставка ряда чиновников привела к политическому хаосу, который на этот раз терроризирует Австрию и Канаду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый канцлер Австрии вступит в должность на этой неделе.

Премьер-министр Канады готовится объявить об отставке-2

Новый австрийский канцлер готовится вступить в должность уже на этой неделе. Жители Австрии гадают, кто же сменит Нехаммера на его теперь уже бывшем посту. Правительство, вероятно, сформируют ультраправые, пишут СМИ. 

И у этого несостоявшегося решения уже есть свои противники. В Вене прошла акция протеста, участники которой выступили против Герберта Кикля, одного из наиболее вероятных кандидатов на должность.

Премьер-министр Канады готовится объявить об отставке-4

Mассовые депортации, сокращение социальных льгот, возвращение фашистского государства: мы говорим, что извлекли уроки из нашей истории, но в то же время выбираем канцлера вроде Кикля. Мы ничему не научились из прошлого.

Премьер-министр Канады готовится объявить об отставке-6

Готовится объявить об отставке и прославленный скандалами Трюдо. Премьер-министр Канады, судя по всему, наигрался в большую политику и уже на днях сделает официальное заявление, а пока новость о его уходе разносят зарубежные СМИ. По их словам, Трюдо решил подать в отставку из-за давления внутри своей партии и низкого уровня общественной поддержки.

Впрочем, это уже следствие проблемы. Причина в проводимой политике тем же Трюдо. Правительство чересчур озаботилось проблемами чужих людей. На поддержку Киева с 2022 года Канада потратила более 13,5 миллиардов долларов. Эта сумма пригодилась бы и на решение вопросов внутри страны.

# Международная политика

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