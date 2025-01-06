Досрочные выборы ждут жителей Запада. Преждевременная отставка ряда чиновников привела к политическому хаосу, который на этот раз терроризирует Австрию и Канаду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый канцлер Австрии вступит в должность на этой неделе.

Новый австрийский канцлер готовится вступить в должность уже на этой неделе. Жители Австрии гадают, кто же сменит Нехаммера на его теперь уже бывшем посту. Правительство, вероятно, сформируют ультраправые, пишут СМИ. И у этого несостоявшегося решения уже есть свои противники. В Вене прошла акция протеста, участники которой выступили против Герберта Кикля, одного из наиболее вероятных кандидатов на должность.

Mассовые депортации, сокращение социальных льгот, возвращение фашистского государства: мы говорим, что извлекли уроки из нашей истории, но в то же время выбираем канцлера вроде Кикля. Мы ничему не научились из прошлого.