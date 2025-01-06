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МО РФ: на Курском направлении пресекли попытку прорыва ВСУ

06 января 2025 16:54
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Российские военные успешно пресекли прорыв украинских войск к Большому Солдатскому в Курской области. Об этом пишет РИА Новости.

Враг перешел в контратаку с применением штурмовых групп, но их усилия были сорваны решительными действиями российских подразделений, получивших поддержку авиации и артиллерии. 

МО РФ: на Курском направлении пресекли попытку прорыва ВСУ-1

Фото: pixabay 

В результате украинские войска понесли значительные потери: погибло более 150 военнослужащих, уничтожено большое количество танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и инженерно-саперных машин.

Вооруженные силы России по-прежнему намерены разгромить формирования украинских войск в этом регионе. Боевые столкновения начались 6 августа, когда украинские части вошли в Курскую область, но их наступление было остановлено. На данный момент украинские войска потеряли на этом направлении более 49 000 военнослужащих и 273 танка.

# Международная политика

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