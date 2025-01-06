Киев сумел заручиться поддержкой большинства западных стран, но не смог убедить в правоте своего курса самих украинцев. Почти все население страны недовольно выбранным направлением – показал опрос, проведенный местным изданием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядка 10 % респондентов сообщили о дефиците средств на еду. Почти половина участников опроса, а именно 42 %, отметили, что им денег хватает только на продукты питания, а вот бытовые расходы уже являются серьезной проблемой.

Зашла речь, разумеется, и о конфликте. Большинство респондентов – более 73 % – считают, что Киев должен пойти на мирные переговоры, даже если это потребует компромиссов. При этом Зеленский больше не в почете – лидером президентских рейтингов остается Залужный.

Долгое время он командовал Вооруженными силами Украины, а после получил назначение на новую должность. Она, кстати, предполагает работу подальше от Киева. Видимо, чтобы не портить общий фон действующему, но уже не легитимному лидеру. Залужный назначен на пост чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании.