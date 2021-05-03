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Трое против, один за. Парламент Армении не избрал Пашиняна премьером

03 мая 2021 14:37
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Новости Армении. Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна премьер-министром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы результаты голосования в Национальном собрании. 75 депутатов воздержались, один проголосовал за, трое – против.

Трое против, один за. Парламент Армении не избрал Пашиняна премьером-1

Ранее Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства. До этого Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня.

# Международная политика # Никол Пашинян # Фотофакт

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