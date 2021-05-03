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Первый поединок посвятили тореадорам, которые остались без работы из-за коронавируса. В Испанию вернулась коррида

03 мая 2021 12:06
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Новости Испании. В Испанию вернулась коррида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый поединок посвятили тореадорам, которые остались без работы из-за коронавируса. В Испанию вернулась коррида-1

Первый за время пандемии поединок людей и быков был благотворительным. Его посвятили тореадорам, которые остались без работы из-за коронавируса. Наблюдали за боем всего шесть тысяч человек – это вдвое меньше вместимости арены. Все зрители были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

Первый поединок посвятили тореадорам, которые остались без работы из-за коронавируса. В Испанию вернулась коррида-4

К слову, популярность корриды в последние годы падает. Многие испанцы выступают против жестокого обращения с животными.

# Коронавирус # Фотофакт

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