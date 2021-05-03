Первый поединок посвятили тореадорам, которые остались без работы из-за коронавируса. В Испанию вернулась коррида

Новости Испании. В Испанию вернулась коррида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. В Испанию вернулась коррида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый за время пандемии поединок людей и быков был благотворительным. Его посвятили тореадорам, которые остались без работы из-за коронавируса. Наблюдали за боем всего шесть тысяч человек – это вдвое меньше вместимости арены. Все зрители были в масках и соблюдали социальную дистанцию.
К слову, популярность корриды в последние годы падает. Многие испанцы выступают против жестокого обращения с животными.