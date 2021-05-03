Жители Украины могут остаться без горячей воды и отопления. И вот почему

Новости Украины. В Украине все поставщики газа и отопления рискуют остаться без газа, а украинцы – без горячей воды и отопления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 20 мая «Нафтогаз» должен продавать голубое топливо поставщикам тепла и горячей воды по установленному тарифу. Это предусмотрено соответствующим документом, срок действия которого истекает уже в июне. А значит, начнут действовать рыночные условия покупки газа.