Прямой эфир

Жители Украины могут остаться без горячей воды и отопления. И вот почему

03 мая 2021 12:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В Украине все поставщики газа и отопления рискуют остаться без газа, а украинцы – без горячей воды и отопления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Украины могут остаться без горячей воды и отопления. И вот почему-1

До 20 мая «Нафтогаз» должен продавать голубое топливо поставщикам тепла и горячей воды по установленному тарифу. Это предусмотрено соответствующим документом, срок действия которого истекает уже в июне. А значит, начнут действовать рыночные условия покупки газа.

Жители Украины могут остаться без горячей воды и отопления. И вот почему-4

Облгазы будут обязаны закупать топливо по предоплате. Население же будет оплачивать услуги только по факту их потребления. В результате чего отрасль может сразу оказаться на грани коллапса.

# Газопровод # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Калифорнии вновь открылся Диснейленд. Кто туда может попасть?
03 мая 2021 09:11

В Калифорнии вновь открылся Диснейленд. Кто туда может попасть?

В Грузии перестал работать общественный транспорт, а в Малайзии обнаружили индийский штамм коронавируса
03 мая 2021 09:07

В Грузии перестал работать общественный транспорт, а в Малайзии обнаружили индийский штамм коронавируса

Стрельба в казино США. Целью был конкретный человек, но его там не оказалось
03 мая 2021 08:57

Стрельба в казино США. Целью был конкретный человек, но его там не оказалось