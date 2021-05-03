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В Калифорнии вновь открылся Диснейленд. Кто туда может попасть?

03 мая 2021 09:11
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Новости США. Диснейленд в Калифорнии вновь открылся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но пока лишь для жителей штата.

В Калифорнии вновь открылся Диснейленд. Кто туда может попасть?-1

Всемирно известный парк аттракционов оставался закрытым более 13 месяцев из-за пандемии. За это время убытки составили миллиарды долларов. Без работы остались 32 тысячи человек. Сейчас треть из них смогла вернуться к своим обязанностям.

В Калифорнии вновь открылся Диснейленд. Кто туда может попасть?-4

Ситуация с коронавирусом в Калифорнии значительно улучшилась благодаря тому, что около трети жителей сделали прививки.

# Развлечения # Фотофакт

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