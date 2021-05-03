В Калифорнии вновь открылся Диснейленд. Кто туда может попасть?

Новости США. Диснейленд в Калифорнии вновь открылся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но пока лишь для жителей штата.
Новости США. Диснейленд в Калифорнии вновь открылся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но пока лишь для жителей штата.
Всемирно известный парк аттракционов оставался закрытым более 13 месяцев из-за пандемии. За это время убытки составили миллиарды долларов. Без работы остались 32 тысячи человек. Сейчас треть из них смогла вернуться к своим обязанностям.
Ситуация с коронавирусом в Калифорнии значительно улучшилась благодаря тому, что около трети жителей сделали прививки.