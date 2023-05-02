Трое детенышей родились у белой тигрицы в индийском зоопарке. Все они разного цвета

Новости Индии. Трое детенышей родились у белой тигрицы в Индии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интересен случай тем, что малыши разного цвета. Но, по словам ветеринаров, они полностью здоровы, так что поводов для беспокойства нет. Кстати, мама малышей – Мира – тоже родилась когда-то именно в этом зоопарке.

Упендра Ядав, сотрудник зоопарка:

Мира родилась у нас в 2013 году. Она уже третий раз приносит детенышей. Сначала было трое, потом двое. Сейчас снова родились три котенка.