Трое детенышей родились у белой тигрицы в индийском зоопарке. Все они разного цвета
Новости Индии. Трое детенышей родились у белой тигрицы в Индии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интересен случай тем, что малыши разного цвета. Но, по словам ветеринаров, они полностью здоровы, так что поводов для беспокойства нет. Кстати, мама малышей – Мира – тоже родилась когда-то именно в этом зоопарке.
Упендра Ядав, сотрудник зоопарка:
Мира родилась у нас в 2013 году. Она уже третий раз приносит детенышей. Сначала было трое, потом двое. Сейчас снова родились три котенка.
Сотрудники надеются, что новое потомство внесет вклад в программу сохранения тигров. 100 лет назад в дикой природе Индии насчитывалось около 40 тысяч этих хищных кошек, но браконьерство и сокращение среды обитания привели к тому, что вид оказался на грани вымирания. Правда, за популяцию тигров в Индии, можно сказать, борются. И вполне успешно. Сейчас в заповедниках на территории страны обитают более 3 000 особей.