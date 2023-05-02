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Забастовка сценаристов началась в Голливуде

02 мая 2023 11:18
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Новости США. В Голливуде началась забастовка сценаристов. Тысячи человек, работающих на самые известные кино- и телестудии мира, перестали писать. Они так и не смогли договориться о повышении зарплат и улучшении условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Забастовка сценаристов началась в Голливуде -1

Кроме того, пишущая братия ополчилась на искусственный интеллект. Продюсеры стали использовать его для создания новых сценариев. По сообщению американских СМИ, стачка может привести к остановке производства новых телепрограмм, сериалов и фильмов. Последняя такая масштабная забастовка проходила 15 лет назад, продлилась 100 дней и стоила киноиндустрии более 2 миллиардов долларов. 

# Забастовка # Новости США # Фотофакт

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