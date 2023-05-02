Забастовка сценаристов началась в Голливуде

Новости США. В Голливуде началась забастовка сценаристов. Тысячи человек, работающих на самые известные кино- и телестудии мира, перестали писать. Они так и не смогли договориться о повышении зарплат и улучшении условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, пишущая братия ополчилась на искусственный интеллект. Продюсеры стали использовать его для создания новых сценариев. По сообщению американских СМИ, стачка может привести к остановке производства новых телепрограмм, сериалов и фильмов. Последняя такая масштабная забастовка проходила 15 лет назад, продлилась 100 дней и стоила киноиндустрии более 2 миллиардов долларов.