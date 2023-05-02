В Германии упал уровень продаж – это стало неожиданностью для экономистов

В Германии в марте из-за падения уровня жизни упал и уровень продаж. За месяц он сократился почти на 2,5 %, об этом рассказало Федеральное статистическое агентство страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало полной неожиданностью для экономистов, которые, напротив, ожидали увеличения этого показателя. Жители Германии по-прежнему продолжают экономить на всем. Розничные продажи снижаются уже четыре месяца подряд и особенно это видно на промтоварах. Их стали покупать на 2,3 % меньше, чем месяцем ранее. Рост цен заставляет тщательнее подходить и к покупке продуктов питания. Как говорят данные статагентства, немцы сокращают расходы и на еду. За месяц этот показатель снизился более чем на один процент.