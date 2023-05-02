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Гигантская роза украсила главную площадь Венеции в День святого Марка

02 мая 2023 11:54
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Новости Италии. Гигантская роза украсила главную площадь Венеции. Там отметили День святого Марка, который считается покровителем страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Гигантская роза украсила главную площадь Венеции в День святого Марка-1

Не испортила традиционные мероприятия жителям даже непогода. Несмотря на дождь, все запланированные торжества состоялись. Более того, участники даже адаптировались к погоде. Так, розу на площади Сан-Марко сложили из зонтиков. 

Гигантская роза украсила главную площадь Венеции в День святого Марка-4

Считается, что именно святой Марк сделал христианство в Венеции популярным, а также стал заступником и покровителем жителей страны. Его символ изображен на главном соборе города. Это крылатый лев, который держит меч на случай войны и книгу на случай мира. 

# Праздничные даты # Марина Кишкурно # Новости Италии # Фотофакт

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