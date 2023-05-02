Гигантская роза украсила главную площадь Венеции в День святого Марка

Новости Италии. Гигантская роза украсила главную площадь Венеции. Там отметили День святого Марка, который считается покровителем страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Гигантская роза украсила главную площадь Венеции. Там отметили День святого Марка, который считается покровителем страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не испортила традиционные мероприятия жителям даже непогода. Несмотря на дождь, все запланированные торжества состоялись. Более того, участники даже адаптировались к погоде. Так, розу на площади Сан-Марко сложили из зонтиков.
Считается, что именно святой Марк сделал христианство в Венеции популярным, а также стал заступником и покровителем жителей страны. Его символ изображен на главном соборе города. Это крылатый лев, который держит меч на случай войны и книгу на случай мира.