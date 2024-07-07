Во Франции может сформироваться первое ультраправое правительство со времён Второй мировой
Пока на Даунинг-стрит обживается новый хозяин, ждут изменений и в Елисейском дворце. Во Франции проходит второй тур парламентских выборов. Аналитики и журналисты называют его одним из важнейших в истории Пятой Республики, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Сильные лидеры в дефиците. Как изменится политика в Британии после ухода Сунака? Читайте здесь.
Результаты этих выборов могут привести к формированию первого со времен Второй мировой войны ультраправого правительства во Франции. Сейчас невозможно предсказать, каким будет итоговый результат. Но крайне правая партия Марин Ле Пен претендует на получение большинства в Нацсобрании, вплоть до абсолютного. Это даст ей право сформировать правительство и прийти к власти. 28-летний председатель партии Жордан Барделла заявляет о своей готовности стать премьер-министром. Это приведет, как говорят эксперты, к «политическому сожительству» во Франции. При нем правительство будет проводить политику, расходящуюся с планами президента.
Это ослабит позиции Макрона внутри страны, но во Франции за внешнюю политику, европейские дела и оборону отвечает президент. Хотя, безусловно, премьер-министр из числа правых добавит Макрону проблем. Марин Ле Пен накануне второго тура выборов уже заявила, что в случае победы ее партии, она не позволит ввести французские войска в Украину и запретит Киеву использовать поставляемое Парижем оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по территории России. Ле Пен отметила, что рассматривает вступление Франции в боевые действия в качестве одной из сторон конфликта как единственную «красную линию» по украинскому вопросу.