Во Франции может сформироваться первое ультраправое правительство со времён Второй мировой

Пока на Даунинг-стрит обживается новый хозяин, ждут изменений и в Елисейском дворце. Во Франции проходит второй тур парламентских выборов. Аналитики и журналисты называют его одним из важнейших в истории Пятой Республики, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Сильные лидеры в дефиците. Как изменится политика в Британии после ухода Сунака? Читайте здесь.

Результаты этих выборов могут привести к формированию первого со времен Второй мировой войны ультраправого правительства во Франции. Сейчас невозможно предсказать, каким будет итоговый результат. Но крайне правая партия Марин Ле Пен претендует на получение большинства в Нацсобрании, вплоть до абсолютного. Это даст ей право сформировать правительство и прийти к власти. 28-летний председатель партии Жордан Барделла заявляет о своей готовности стать премьер-министром. Это приведет, как говорят эксперты, к «политическому сожительству» во Франции. При нем правительство будет проводить политику, расходящуюся с планами президента.