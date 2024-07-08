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Массовые беспорядки во Франции. Власти вывели на улицы около 30 тыс. полицейских

08 июля 2024 06:15
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Беспорядки вспыхнули по всей Франции. Есть пострадавшие, в том числе полицейский. Правоохранителя доставили в больницу для оказания помощи после того, как участник протеста от крайне левых сил бросил в него коктейль Молотова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые беспорядки во Франции. Власти вывели на улицы около 30 тыс. полицейских-1

Парижская полиция ожидает дальнейшую эскалацию протестов. На улицах городов горы мусора, сожженные велосипеды, разбиты остановки транспорта. Опасаясь волнений, французские власти вывели на улицы около 30 тысяч стражей порядка, из них 5 тысяч заступили на дежурство в столице.

Массовые беспорядки во Франции. Власти вывели на улицы около 30 тыс. полицейских-4

По последним данным, на досрочных выборах в национальное собрание победил «Новый народный фронт». Вместе с тем ни одна из политических сил не набирает достаточно голосов для формирования правительства.

# Акции протеста # Новости Франции

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