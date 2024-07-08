Массовые беспорядки во Франции. Власти вывели на улицы около 30 тыс. полицейских

Беспорядки вспыхнули по всей Франции. Есть пострадавшие, в том числе полицейский. Правоохранителя доставили в больницу для оказания помощи после того, как участник протеста от крайне левых сил бросил в него коктейль Молотова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парижская полиция ожидает дальнейшую эскалацию протестов. На улицах городов горы мусора, сожженные велосипеды, разбиты остановки транспорта. Опасаясь волнений, французские власти вывели на улицы около 30 тысяч стражей порядка, из них 5 тысяч заступили на дежурство в столице.