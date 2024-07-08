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«‎День сопротивления»‎ в Израиле сопровождался массовыми протестами

08 июля 2024 06:27
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Массовые протесты накануне охватили Израиль. Дату 7 июля организаторы назвали «Днем сопротивления», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«‎День сопротивления»‎ в Израиле сопровождался массовыми протестами-1

С начала ближневосточного конфликта прошло 9 месяцев. Этот трагический рубеж отметили масштабными шествиями в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и десятке других городов. Демонстранты блокировали дороги, поджигали файеры и выкрикивали антиправительственные лозунги. Протестующие требуют досрочных выборов и немедленного освобождения заложников.

# Акции протеста # Новости Израиля

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