«‎День сопротивления»‎ в Израиле сопровождался массовыми протестами

С начала ближневосточного конфликта прошло 9 месяцев. Этот трагический рубеж отметили масштабными шествиями в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и десятке других городов. Демонстранты блокировали дороги, поджигали файеры и выкрикивали антиправительственные лозунги. Протестующие требуют досрочных выборов и немедленного освобождения заложников.