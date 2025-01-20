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Трамп в первый рабочий день подпишет почти 100 указов

20 января 2025 10:55
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Избранный президент Соединенных Штатов сообщил, что собирается подписать почти 100 указов уже в первый день вступления в должность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инаугурация Дональда Трампа пройдет сегодня, 20 января.

Трамп в первый рабочий день подпишет почти 100 указов-2

В свой первый рабочий день он планирует отменить все, по его словам, глупые указы уходящей администрации Байдена и подписать документы, которые должны порадовать американцев, в том числе регламентирующие борьбу с незаконной миграцией. Как сообщили американские СМИ, уже вечером начнутся полицейские рейды по выявлению нелегалов. Трамп пообещал депортировать от 15 до 20 миллионов человек, незаконно находящихся на территории США. Кроме того новый хозяин Белого дома заявил, что издаст указ об отсрочке запрета TikTok. Популярное приложение перестало открываться в США 18 января по решению Верховного суда, но уже 19 января вновь начало работать после вмешательства Трампа.

# Международная политика # Дональд Трамп

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