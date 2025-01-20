Кошка в Китае случайно лишила хозяйку работы и годовой премии

Кот в Китае нечаянно отправил своей хозяйке письмо об освобождении от должности, после чего она потеряла работу и годовую премию. Об этом пишет РИА Новости.

Двадцатипятилетняя жительница города Чунцин составила черновик заявления об увольнении, но не стала его отправлять, так как не приняла окончательное решение. Один из ее котов случайно нажал на кнопку на ее лэптопе, отправив письмо начальнику.

Женщина обратилась к начальнику, но ее слова проигнорировали. Она лишилась работы и премии. Чуньцзе, или Праздник весны, выпал на середину 29 января, и многие компании выплачивают премии перед праздником.