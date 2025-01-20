Число жертв взрыва бензовоза в Нигерии возросло до 86 человек

Число жертв взрыва бензовоза в Нигерии выросло до 86 человек, сообщил телеканал This Day Live со ссылкой на гендиректора Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Альхаджи Абдуллахи Баба Ара. Об этом пишет РИА Новости.

Еще 55 человек были ранены, а 80 погибших были похоронены в братской могиле.