Число жертв взрыва бензовоза в Нигерии возросло до 86 человек

Число жертв взрыва бензовоза в Нигерии выросло до 86 человек, сообщил телеканал This Day Live со ссылкой на гендиректора Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Альхаджи Абдуллахи Баба Ара. Об этом пишет РИА Новости.
Еще 55 человек были ранены, а 80 погибших были похоронены в братской могиле.
Фото: pixabay / носит иллюстративный характер
Инцидент случился накануне, когда водитель автоцистерны не смог справиться с управлением, и грузовик опрокинулся на перекрестке. Местные жители стали собирать топливо из перевернувшейся цистерны, когда раздался взрыв. Огонь уничтожил близлежащие автомобили, мотоциклы и магазины.
Губернатор штата выразил соболезнования родным и близким погибших. Число погибших может превысить сотню человек.