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Три четверти немцев недовольны работой Шольца

03 января 2024 12:32
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В Германии всерьез заговорили об отставке Олафа Шольца. Об этом сообщают европейские СМИ. По их данным, вероятность того, что в этом году канцлер может покинуть пост, высока как никогда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три четверти немцев недовольны работой Шольца-1

И даже назван его преемник, это нынешний министр обороны ФРГ Борис Писториус. Причиной такой перестановки стали хронические кризисы, как экономический, так и правительственный. Как показывают данные соцопроса, работой Шольца недовольны три четверти немцев. Это худший результат за все время его правления. А уровень поддержки партии канцлера за прошлый год рухнул с 20 до 15 %.

# Кризис в ЕС # Новости Германии

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