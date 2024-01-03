В Британии младшие врачи начали самую продолжительную в истории забастовку

Британские медики начали год с масштабной акции протеста. Младшие врачи сегодня, 3 января, вышли на шестидневную забастовку, чтобы добиться от властей повышения зарплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она станет самой продолжительной стачкой в истории национальной службы здравоохранения. И это на фоне роста числа случаев коронавируса и других острых вирусных заболеваний. Это вызывает серьезные опасения по поводу способности службы обеспечить безопасность пациентов. Так как младшие врачи (это те, кто имеет стаж менее 10 лет) составляют половину медиков, работающих в больницах.

Совсем недавно, в декабре, они прекратили работу всего на 3 дня. И тогда пришлось отменить около 100 тысяч приемов. Как сложится ситуация в этот раз, предугадать сложно. Но в Минздраве признали, что нынешняя забастовка может стать самым трудным началом года, с которым когда-либо сталкивалась система здравоохранения Королевства.