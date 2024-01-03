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Эстония испытывает серьёзный дефицит лекарств

03 января 2024 12:31
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Напряженная ситуация сложилась и в системе здравоохранения Эстонии. Страна испытывает серьезный дефицит лекарств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстония испытывает серьёзный дефицит лекарств-1

Если в 2023 году там не хватало 359 наименований препаратов, то на начало этого года уже 450. Причем с этой проблемой столкнулись не только аптеки, но и больницы. Например, для лечения последствий инфарктов и инсультов используются очень важные лекарства, перебои с поставками которых наблюдаются уже год. Это осложняет положение пациентов и работу врачей, которые вынуждены искать альтернативные препараты. При этом не всегда успешно. По словам руководителя союза аптек Эстонии, проблемы с поставками лекарств наблюдаются во всей Европе. И вызваны они высоким спросом и нехваткой сырья для их производства.

# Экономический кризис # Новости Эстонии

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