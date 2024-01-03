Песков опроверг фейк о сенсационном заявлении Путина

Информация о готовящемся заявлении президента Российской Федерации Владимира Путина касательно «мировой безопасности» не соответствует действительности, пишет РИА Новости со ссылкой на комментарии пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

2 января в Telegram-канале «Политджойстик» была размещена публикация, где говорилось, что в течение нескольких последующих дней Владимир Путин сделает заявление относительно Украины, а также по вопросам мировой безопасности, которое станет сенсационным.

«Нет. Это фейк», – прокомментировал Песков.