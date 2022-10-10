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Три человека погибли при взрыве жилого дома в Стамбуле

10 октября 2022 08:58
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Новости Турции. Три человека погибли при взрыве в жилом доме в Стамбуле. Еще один пострадавший доставлен в больницу с ожогами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три человека погибли при взрыве жилого дома в Стамбуле-1

На мечте ЧП продолжают работать спасатели. По данным экстренных служб, в одной из квартир трехэтажного дома произошла утечка газа. После взрыва вспыхнул сильный пожар. Пламя перекинулось на два соседних дома и припаркованные машины, но огонь удалось быстро потушить. Расследованием инцидента занимается полиция.

# Взрыв # Новости Турции # Фотофакт

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