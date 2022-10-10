Три человека погибли при взрыве жилого дома в Стамбуле

Новости Турции. Три человека погибли при взрыве в жилом доме в Стамбуле. Еще один пострадавший доставлен в больницу с ожогами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Три человека погибли при взрыве в жилом доме в Стамбуле. Еще один пострадавший доставлен в больницу с ожогами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На мечте ЧП продолжают работать спасатели. По данным экстренных служб, в одной из квартир трехэтажного дома произошла утечка газа. После взрыва вспыхнул сильный пожар. Пламя перекинулось на два соседних дома и припаркованные машины, но огонь удалось быстро потушить. Расследованием инцидента занимается полиция.