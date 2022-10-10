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Партия «Альтернатива для Германии» объявила о протестах каждый понедельник

10 октября 2022 08:57
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Новости Германии. Тем временем доведенные до отчаяния немцы протестуют против роста цен и падения уровня жизни. В Берлине несколько тысяч человек прошли по центральным улицам. Некоторые несли плакаты с призывом объединиться «против безумного правительства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партия «Альтернатива для Германии» объявила о протестах каждый понедельник-1

Организатором акции выступила оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии». Демонстранты требовали отправить в отставку министра экономики, отменить санкции и возобновить поставки газа из России. Рост стоимости жизни в Германии уже грозит обнищанием не только малообеспеченных семей, но и среднего класса. Это толкает немцев выходить на улицы с требованием отставки правительства. Ранее ряд оппозиционных партий предупредили о начале масштабной протестной кампании в ФРГ, чтобы обратить внимание на проблемы, вызванные последствиями энергокризиса и высокой инфляции. А правая партия «Альтернатива для Германии» намерена проводить демонстрации в разных городах страны каждый понедельник.

# Международная политика # Новости Германии # Фотофакт

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