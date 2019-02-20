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Третий иск против Трампа: влиятельная правозащитная организация присоединилась к кампании против президента

20 февраля 2019 08:02
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Новости США. Третий иск против Дональда Трампа. Одна из наиболее влиятельных в США правозащитных организаций присоединилась к кампании против президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Третий иск против Трампа: влиятельная правозащитная организация присоединилась к кампании против президента-1

Третий иск против Трампа: влиятельная правозащитная организация присоединилась к кампании против президента-3

Напомним, накануне власти 16 американских штатов, а также группа землевладельцев из Техаса подали иск в окружной суд против Трампа. Таким образом они намерены оспорить решение американского лидера ввести режим ЧП на границе с Мексикой.

Данная мера позволит Дональду Трампу получить 8 млрд долларов на строительство стены в обход конгресса. К слову, Белый дом заявляет, что уверен в конечной победе в Верховном суде.

Третий иск против Трампа: влиятельная правозащитная организация присоединилась к кампании против президента-6

Третий иск против Трампа: влиятельная правозащитная организация присоединилась к кампании против президента-8

# Международная политика # Фотофакт

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