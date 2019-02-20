Умер автор термина «глобальное потепление»

Новости мира. Не стало автора термина «глобальное потепление» Уоллеса Брокера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Геолог и климатолог скончался на 88 году жизни в одной из нью-йоркских больниц.
Новости мира. Не стало автора термина «глобальное потепление» Уоллеса Брокера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Геолог и климатолог скончался на 88 году жизни в одной из нью-йоркских больниц.
Известно, что в последние месяцы он сильно болел. Именно Брокер назвал последствия влияния человека на климат планеты «глобальном потеплением».
Правда, в дальнейшем, сам критиковал это понятие. Ученый написал более 500 статей и 14 книг.