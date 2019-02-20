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Умер автор термина «глобальное потепление»

20 февраля 2019 06:32
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Новости мира. Не стало автора термина «глобальное потепление» Уоллеса Брокера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Геолог и климатолог скончался на 88 году жизни в одной из нью-йоркских больниц.

Умер автор термина «глобальное потепление»-1

Известно, что в последние месяцы он сильно болел. Именно Брокер назвал последствия влияния человека на климат планеты «глобальном потеплением».

Умер автор термина «глобальное потепление»-4

Правда, в дальнейшем, сам критиковал это понятие. Ученый написал более 500 статей и 14 книг.

# Ученые # Фотофакт

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