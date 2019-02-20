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Квадрокоптер спасает японцев от переутомления

20 февраля 2019 06:58
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Новости Японии. В Японии разработали квадрокоптер, который спасает людей от переутомления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дрон проверяет, все ли ушли из офиса.

Квадрокоптер спасает японцев от переутомления-1

Летательные аппараты следят за соблюдением закона, который запрещает работать больше ста сверхурочных часов в месяц.

Япония – нация трудолюбивая, причём чрезмерно. И смерть на рабочем месте – реальная проблема, с которой борются и государство, и бизнес.

Квадрокоптер спасает японцев от переутомления-4

Так, не переутомиться на работе могут помочь специальные очки, которые следят за движениями глаз.

Квадрокоптер спасает японцев от переутомления-7

# Работа # Фотофакт

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