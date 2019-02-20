Квадрокоптер спасает японцев от переутомления

Новости Японии. В Японии разработали квадрокоптер, который спасает людей от переутомления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дрон проверяет, все ли ушли из офиса.

Летательные аппараты следят за соблюдением закона, который запрещает работать больше ста сверхурочных часов в месяц. Япония – нация трудолюбивая, причём чрезмерно. И смерть на рабочем месте – реальная проблема, с которой борются и государство, и бизнес.