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16 американских штатов подали иск в суд против Трампа

19 февраля 2019 10:39
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Новости США. Власти 16 американских штатов подали в окружной суд иск против Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом они намерены оспорить решение американского лидера ввести режим ЧП на границе с Мексикой.

16 американских штатов подали иск в суд против Трампа-1

Напомним, данная мера позволит Дональду Трампу получить 8 млрд долларов на строительство стены в обход конгресса. Однако демократы и представители почти 20 штатов против данного решения. Авторы иска обвиняют президента США в нарушении Конституции путем злоупотребления полномочиями. К слову, ранее Дональд Трамп говорил, что готов к подобным судебным тяжбам.

16 американских штатов подали иск в суд против Трампа-4

16 американских штатов подали иск в суд против Трампа-6

16 американских штатов подали иск в суд против Трампа-8

# Международная политика # Дональд Трамп # Фотофакт

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