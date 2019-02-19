16 американских штатов подали иск в суд против Трампа

Новости США. Власти 16 американских штатов подали в окружной суд иск против Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом они намерены оспорить решение американского лидера ввести режим ЧП на границе с Мексикой.

Напомним, данная мера позволит Дональду Трампу получить 8 млрд долларов на строительство стены в обход конгресса. Однако демократы и представители почти 20 штатов против данного решения. Авторы иска обвиняют президента США в нарушении Конституции путем злоупотребления полномочиями. К слову, ранее Дональд Трамп говорил, что готов к подобным судебным тяжбам.