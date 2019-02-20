Во Франции сражения на световых мечах из фильма «Звёздные войны» признали официальным видом спорта

Новости Франции. Во Франции сражения на световых мечах признали официальным видом спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь оружие ситхов и джедаев из легендарного фильма «Звездные войны» может пустить в ход каждый – ради победы.

Поликарбонатные мечи светятся и издают характерное жужжание при ударах. Всё происходит внутри очерченного на полу круга. Побеждает тот, кто нанесет большее число точных ударов по сопернику.

Официальное признание такие турниры получили для того, чтобы пробудить интерес у молодежи к занятиям спортом.