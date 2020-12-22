Транспортное сообщение с Великобританией заблокировали более 40 стран. Минск и Лондон пока не приостанавливают полёты

Весь мир продолжает следить за ситуацией в Великобритании, где обнаружен новый штамм COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне распространения мутировавшего вируса более 40 стран приостановили транспортное сообщение с королевством. Постоянный мониторинг складывающейся обстановки ведут в Беларуси. Минск и Лондон пока не приостанавливают полеты.

Резкое ухудшение эпидситуации в королевстве и введение в ряде европейских стран запрета на въезд британских граждан 21 декабря в телефонном разговоре обсуждали посол нашей страны в Великобритании, а также министры здравоохранения и транспорта. Стороны обменялись мнениями по поводу возможных последствий роста заболеваемости в королевстве для эпидобстановки в Беларуси. На сегодня авиасообщение между государствами сохраняется. Израиль закрывает въезд для иностранцев. Это из-за нового штамма коронавируса

Тем временем в связи с блокировкой передвижения почта Великобритании приостановила работу по европейскому направлению. Теперь жители не только не смогут провести Рождество с родственниками, но и отправить подарки. Специалисты продолжают изучать новый штамм COVID-19. Выяснилось, что с большой вероятностью уже разработанные вакцины от COVID-19 будут эффективны и для заболевших вирусом-мутантом. Великобритания оказалась оторвана от мира. Там нашли новый штамм коронавируса