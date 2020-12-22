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Транспортное сообщение с Великобританией заблокировали более 40 стран. Минск и Лондон пока не приостанавливают полёты

22 декабря 2020 08:11
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Весь мир продолжает следить за ситуацией в Великобритании, где обнаружен новый штамм COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне распространения мутировавшего вируса более 40 стран приостановили транспортное сообщение с королевством.

Постоянный мониторинг складывающейся обстановки ведут в Беларуси. Минск и Лондон пока не приостанавливают полеты.

Транспортное сообщение с Великобританией заблокировали более 40 стран. Минск и Лондон пока не приостанавливают полёты-1

Резкое ухудшение эпидситуации в королевстве и введение в ряде европейских стран запрета на въезд британских граждан 21 декабря в телефонном разговоре обсуждали посол нашей страны в Великобритании, а также министры здравоохранения и транспорта. Стороны обменялись мнениями по поводу возможных последствий роста заболеваемости в королевстве для эпидобстановки в Беларуси. На сегодня авиасообщение между государствами сохраняется.

Израиль закрывает въезд для иностранцев. Это из-за нового штамма коронавируса

Транспортное сообщение с Великобританией заблокировали более 40 стран. Минск и Лондон пока не приостанавливают полёты-4

Тем временем в связи с блокировкой передвижения почта Великобритании приостановила работу по европейскому направлению. Теперь жители не только не смогут провести Рождество с родственниками, но и отправить подарки. Специалисты продолжают изучать новый штамм COVID-19. Выяснилось, что с большой вероятностью уже разработанные вакцины от COVID-19 будут эффективны и для заболевших вирусом-мутантом.

Великобритания оказалась оторвана от мира. Там нашли новый штамм коронавируса

Транспортное сообщение с Великобританией заблокировали более 40 стран. Минск и Лондон пока не приостанавливают полёты-7

На фоне всеобщей паники накануне состоялось экстренное совещание Совета ЕС. Власти Европейского союза опровергли заявления ряда СМИ о введении запрета на поездки в Британию до полуночи 22 декабря. Там считают, что этот вопрос находиться в компетенции национальных властей, а не Евросоюза. В ближайшее время страны-участницы должны опубликовать санитарный протокол, который позволит возобновить транспортное сообщение с Соединенным Королевством.

# Коронавирус # Максим Ермолович # Дмитрий Пиневич # Алексей Авраменко # Фотофакт

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