Великобритания оказалась оторвана от мира. Там нашли новый штамм коронавируса

Новости мира. Великобритания практически полностью оторвана от мира. Новый штамм COVID-19 стал причиной блокировки сообщения с Королевством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Транспортные связи приостановили уже более 20 стран.

Известие о вирусе-мутанте напугало, кажется, весь мир. Особенно после сообщений о том, что он выявлен еще как минимум в пяти государствах.