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Великобритания оказалась оторвана от мира. Там нашли новый штамм коронавируса

21 декабря 2020 19:31
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Новости мира. Великобритания практически полностью оторвана от мира. Новый штамм COVID-19 стал причиной блокировки сообщения с Королевством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Транспортные связи приостановили уже более 20 стран.

Известие о вирусе-мутанте напугало, кажется, весь мир. Особенно после сообщений о том, что он выявлен еще как минимум в пяти государствах.

Великобритания оказалась оторвана от мира. Там нашли новый штамм коронавируса-1

На фоне всеобщей паники в Брюсселе проходит экстренное совещание Совета ЕС. По итогам заседания сообщество должно выработать совместный план действий по недопущению распространения нового штамма.

Совет ЕС созывает экстренное совещание в связи с новой мутацией коронавируса

Великобритания оказалась оторвана от мира. Там нашли новый штамм коронавируса-4

Из-за мутации вируса в Лондоне и на юго-востоке страны вступил в силу режим строгого карантина. Пытаясь убежать из эпицентра заболевания, тысячи жителей направились на вокзалы и в аэропорты. Выяснилось, что новую разновидность COVID-19 в стране обнаружили еще в начале осени, однако всплеск заболеваемости начался лишь в середине ноября.

Великобритания оказалась оторвана от мира. Там нашли новый штамм коронавируса-7

Существует мнение, что этот штамм может быть заразнее предыдущего на 70 %. Однако по данным ВОЗ, доказательств этому пока нет.

Некоторые специалисты между тем называют возникшую панику неоправданной и считают, что новый штамм поддается действию уже созданных вакцин. Ситуация изучается.

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# Коронавирус # Фотофакт

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