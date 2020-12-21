Великобритания оказалась оторвана от мира. Там нашли новый штамм коронавируса

Новости мира. Великобритания практически полностью оторвана от мира. Новый штамм COVID-19 стал причиной блокировки сообщения с Королевством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Транспортные связи приостановили уже более 20 стран.
Известие о вирусе-мутанте напугало, кажется, весь мир. Особенно после сообщений о том, что он выявлен еще как минимум в пяти государствах.
На фоне всеобщей паники в Брюсселе проходит экстренное совещание Совета ЕС. По итогам заседания сообщество должно выработать совместный план действий по недопущению распространения нового штамма.
Совет ЕС созывает экстренное совещание в связи с новой мутацией коронавируса
Из-за мутации вируса в Лондоне и на юго-востоке страны вступил в силу режим строгого карантина. Пытаясь убежать из эпицентра заболевания, тысячи жителей направились на вокзалы и в аэропорты. Выяснилось, что новую разновидность COVID-19 в стране обнаружили еще в начале осени, однако всплеск заболеваемости начался лишь в середине ноября.
Существует мнение, что этот штамм может быть заразнее предыдущего на 70 %. Однако по данным ВОЗ, доказательств этому пока нет.
Некоторые специалисты между тем называют возникшую панику неоправданной и считают, что новый штамм поддается действию уже созданных вакцин. Ситуация изучается.
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