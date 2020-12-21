Прямой эфир

Аборты, пандемия и сельское хозяйство. Протестующие в Польше решительно выступают за отставку правительства

21 декабря 2020 19:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Польские фермеры выступают против сельскохозяйственной политики властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот раз десятки аграриев на тракторах перекрыли дороги в Лодзинском воеводстве.

По их словам, деньги, которые они получают за овощи и мясо, ниже рентабельных. В то же время в супермаркетах цены растут.

Протесты фермеров в Польше: организаторы предупредили, что могут заблокировать дороги по всей стране

Аборты, пандемия и сельское хозяйство. Протестующие в Польше решительно выступают за отставку правительства-1

Митинги фермеров в Польше не утихают уже несколько недель. Они блокируют дороги и разбрасывают навоз перед домами депутатов правящей партии. Видимо, именно таковы плоды интеграции Польши с Евросоюзом, где аграриев обязывают играть по иным, более жестким правилам.

На фоне волны протестов против закона о запрете абортов, действий властей в борьбе с пандемией и сельскохозяйственной политики поляки решительно выступают за отставку правительства и уже начали собирать подписи.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Великобритания оказалась оторвана от мира. Там нашли новый штамм коронавируса
21 декабря 2020 19:31

Великобритания оказалась оторвана от мира. Там нашли новый штамм коронавируса

Протесты фермеров в Польше: организаторы предупредили, что могут заблокировать дороги по всей стране
21 декабря 2020 15:33

Протесты фермеров в Польше: организаторы предупредили, что могут заблокировать дороги по всей стране

«Зелёная зона» в Багдаде подверглась ракетному обстрелу
21 декабря 2020 15:26

«Зелёная зона» в Багдаде подверглась ракетному обстрелу