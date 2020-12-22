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Израиль закрывает въезд для иностранцев. Это из-за нового штамма коронавируса

22 декабря 2020 06:42
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Более 77 миллионов жителей планеты заражены коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Умерших – свыше миллиона семисот. Непростая эпидобстановка сохраняется в Великобритании.

Великобритания оказалась оторвана от мира. Там нашли новый штамм коронавируса

Израиль закрывает въезд для иностранцев. Это из-за нового штамма коронавируса-1

Лондон оказался практически в полной изоляции из-за нового штамма COVID-19. Из-за вируса-мутанта страны мира друг за другом блокируют транспортное сообщение с королевством.

Израиль закрывает въезд для иностранцев. Это из-за нового штамма коронавируса-4

В Израиле, опасаясь новой разновидности коронавируса, с 23 декабря закрывают въезд для иностранных граждан. А для израильтян, прибывших на родину, вводят спецкарантин.

Израиль закрывает въезд для иностранцев. Это из-за нового штамма коронавируса-7

21 декабря состоялось экстренное совещание Совета ЕС. Участники сообщества собрались, чтобы выработать совместный план действий по недопущению распространения нового штамма COVID-19.

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# Коронавирус # Фотофакт

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