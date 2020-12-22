Израиль закрывает въезд для иностранцев. Это из-за нового штамма коронавируса

Более 77 миллионов жителей планеты заражены коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Умерших – свыше миллиона семисот. Непростая эпидобстановка сохраняется в Великобритании.
Великобритания оказалась оторвана от мира. Там нашли новый штамм коронавируса
Лондон оказался практически в полной изоляции из-за нового штамма COVID-19. Из-за вируса-мутанта страны мира друг за другом блокируют транспортное сообщение с королевством.
В Израиле, опасаясь новой разновидности коронавируса, с 23 декабря закрывают въезд для иностранных граждан. А для израильтян, прибывших на родину, вводят спецкарантин.