Требуют возобновить работу и выплатить долги. В Украине бастуют шахтёры

Новости Украины. В Украине не утихают протесты шахтеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Кировоградской области на бессрочную акцию вышли работники урановых шахт Восточного горно-обогатительного комбината. Заблокировав движение на трех междугородных трассах, сотрудники в очередной раз требуют погасить долги по заработной плате.

Сумма задолженности сейчас составляет около 83 миллионов гривен (или почти 3 миллиона долларов). Протестующие также требуют возобновить полноценную работу предприятия, которое находится в простое уже две недели. А трудятся там, к слову, более 5 тысяч человек.