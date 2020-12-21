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Требуют возобновить работу и выплатить долги. В Украине бастуют шахтёры

21 декабря 2020 19:56
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Новости Украины. В Украине не утихают протесты шахтеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Кировоградской области на бессрочную акцию вышли работники урановых шахт Восточного горно-обогатительного комбината.

Заблокировав движение на трех междугородных трассах, сотрудники в очередной раз требуют погасить долги по заработной плате.

Требуют возобновить работу и выплатить долги. В Украине бастуют шахтёры-1

Сумма задолженности сейчас составляет около 83 миллионов гривен (или почти 3 миллиона долларов).

Протестующие также требуют возобновить полноценную работу предприятия, которое находится в простое уже две недели. А трудятся там, к слову, более 5 тысяч человек.

Требуют возобновить работу и выплатить долги. В Украине бастуют шахтёры-4

По мнению независимого профсоюза горняков, простой на шахтах приведет к банкротству комбината уже в начале 2021 года, а также к экологической катастрофе в регионе.

# Акции протеста # Фотофакт

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