Требуют возобновить работу и выплатить долги. В Украине бастуют шахтёры
Новости Украины. В Украине не утихают протесты шахтеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Кировоградской области на бессрочную акцию вышли работники урановых шахт Восточного горно-обогатительного комбината.
Заблокировав движение на трех междугородных трассах, сотрудники в очередной раз требуют погасить долги по заработной плате.
Сумма задолженности сейчас составляет около 83 миллионов гривен (или почти 3 миллиона долларов).
Протестующие также требуют возобновить полноценную работу предприятия, которое находится в простое уже две недели. А трудятся там, к слову, более 5 тысяч человек.
По мнению независимого профсоюза горняков, простой на шахтах приведет к банкротству комбината уже в начале 2021 года, а также к экологической катастрофе в регионе.